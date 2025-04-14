Умєров: Литва виділяє 10 млн євро на далекобійну зброю для ЗСУ

10 мільйонів євро є першим траншем у межах Меморандуму про взаєморозуміння.

Міноборони Литви спрямовує 10 мільйонів євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння, яке ЗСУ вже використовують.

Про це повідомляє Міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, який у грудні 2024 року підписали українська та литовська сторони. Очільник оборонного відомства наголосив, що це зброя "вже ефективно працює на фронті".

"Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом — ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво та підсилити наші далекобійні можливості ще більше", — каже міністр.

Рустем Умєров додає, що це стратегічна інвестиція з боку Литви "в силу та незалежність України та безпеку всієї Європи".