США таки закривають центр для боротьби з іноземною дезінформацією

Держсекретар Рубіо вважає, що підрозділ «витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити».

У США таки закривають Центр глобальної взаємодії, який боровся з іноземною дезінформацією.

Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо, передає «Європейська правда».

Рубіо сказав, що центр «витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити».

Підрозділ запрацював при Держдепартаменті США у 2016 році. На його фінансування витрачали 61 мільйон доларів, у штат було близько 120 осіб.

Цей центр тривалий час критикували республіканці Конгресу. Вони звинувачували підрозділ у цензурі та стеженні за американцями. Ілон Маск у 2023 році назвав підрозділ «загрозою для нашої демократії».

Натомість керівництво центру відкидало ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.