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США таки закривають центр для боротьби з іноземною дезінформацією

Держсекретар Рубіо вважає, що підрозділ «витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити».

США таки закривають центр для боротьби з іноземною дезінформацією
держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

У США таки закривають Центр глобальної взаємодії, який боровся з іноземною дезінформацією.

Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо, передає «Європейська правда».

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Рубіо сказав, що центр «витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити».

Підрозділ запрацював при Держдепартаменті США у 2016 році. На його фінансування витрачали 61 мільйон доларів, у штат було близько 120 осіб.

Цей центр тривалий час критикували республіканці Конгресу. Вони звинувачували підрозділ у цензурі та стеженні за американцями. Ілон Маск у 2023 році назвав підрозділ «загрозою для нашої демократії».

Натомість керівництво центру відкидало ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.

  • Торік у листопаді американський протрампівський блогер заявив, що прокремлівський пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео від начебто іммігранта з Гаїті, який розповідав про шахрайство на виборах президента США. Раніше це відео вже визнали неправдивим.
  • Минулого місяця NewsGuard оприлюднив звіт, у якому йшлося про те, що російська дезінформаційна кампанія продовжує впливати на роботу основних чат-ботів на основі штучного інтелекту.
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