США таки закривають центр для боротьби з іноземною дезінформацією

У США таки закривають Центр глобальної взаємодії, який боровся з іноземною дезінформацією.
Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо, передає «Європейська правда».
Рубіо сказав, що центр «витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити».
Підрозділ запрацював при Держдепартаменті США у 2016 році. На його фінансування витрачали 61 мільйон доларів, у штат було близько 120 осіб.
Цей центр тривалий час критикували республіканці Конгресу. Вони звинувачували підрозділ у цензурі та стеженні за американцями. Ілон Маск у 2023 році назвав підрозділ «загрозою для нашої демократії».
Натомість керівництво центру відкидало ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.
- Торік у листопаді американський протрампівський блогер заявив, що прокремлівський пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив йому 100 доларів за публікацію фейкового відео від начебто іммігранта з Гаїті, який розповідав про шахрайство на виборах президента США. Раніше це відео вже визнали неправдивим.
- Минулого місяця NewsGuard оприлюднив звіт, у якому йшлося про те, що російська дезінформаційна кампанія продовжує впливати на роботу основних чат-ботів на основі штучного інтелекту.