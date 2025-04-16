Пекін стверджує, що загалом під час змагань зафіксував понад 270 000 кібератак з-за кордону, з них 171 000 – зі Сполучених Штатів.

Китайська поліція оголосила в розшук трьох підозрюваних у причетності до кібератак проти КНР. Вона заявила, що це – співробітники американського Агентства національної безпеки, пише Wall Street Journal.

Звинувачення стверджує, що АНБ атакувала Азійські зимові ігри, що відбулися в лютому в північносхідному місті Харбін. Заява пролунала на тлі спроб Пекіна представити Китай як потерпілого від американської агресії на тлі підвищення Дональдом Трампом тарифів.

Китай стверджує, що хакери використали підставні організацій, щоб придбати IP-адреси у різних країнах і анонімно орендували європейські та азійські сервери для приховування походження. Як стверджує Китай, перед відкриттям змагань атакували системи, які містили особисту інформацію пов'язаних із іграми людей.

Китайські слідчі вважають, що за атаку відповідальний офіс АНБ. Також вони назвали причетними Університет Кароліни та Технічний університет Вірджинії.

Лише останній відповів на запит про коментар. Вірджинський технічний сказав, що непричетний до кібератак, і що він не знайшов доказів того, що звинувачення Китаю є правдивим.

"Китайській комуністичній партії слід припинити цю фабрикацію", – прокоментував речник Ради національної безпеки Білого дому Браун Хаґс.