Президенту Італії зробили операцію

88-річному президенту Італії Серджо Маттареллі провели операцію в римській лікарні Santo Spirito зі встановлення кардіостимулятора.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Італійському очільнику робили операцію о 20:00 у вівторок. Він провів спокійну ніч у кардіологічному відділенні лікарні та не мав жодних симптомів після операції.

В офісі Маттарелли підкреслили, що операція була плановою і не викликала занепокоєння.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні побажала Маттареллі якнайшвидшого і повного одужання. “Італія чекає на вас з тією ж силою та відданістю, як завжди”, ‒ написала очільниця уряду в соціальних мережах.