Президенту Італії зробили операцію

88-річному президенту Італії Серджо Маттареллі провели операцію в римській лікарні Santo Spirito зі встановлення кардіостимулятора.
Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.
Італійському очільнику робили операцію о 20:00 у вівторок. Він провів спокійну ніч у кардіологічному відділенні лікарні та не мав жодних симптомів після операції.
В офісі Маттарелли підкреслили, що операція була плановою і не викликала занепокоєння.
Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні побажала Маттареллі якнайшвидшого і повного одужання. “Італія чекає на вас з тією ж силою та відданістю, як завжди”, ‒ написала очільниця уряду в соціальних мережах.
- Торік у грудні прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зробили операцію з видалення простати. Перед цим 75-річний Нетаньягу пройшов обстеження в лікарні “Хадасса” в Єрусалимі, де лікарі виявили в нього інфекцію сечовивідних шляхів.