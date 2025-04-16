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Президенту Італії зробили операцію

88-річному Серджо Маттареллі встановили кардіостимулятор.

Президенту Італії зробили операцію
Президент Італії Серджо Маттарелла
Фото: EPA/UPG

88-річному президенту Італії Серджо Маттареллі провели операцію в римській лікарні Santo Spirito зі встановлення кардіостимулятора.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Італійському очільнику робили операцію о 20:00 у вівторок. Він провів спокійну ніч у кардіологічному відділенні лікарні та не мав жодних симптомів після операції.

В офісі Маттарелли підкреслили, що операція була плановою і не викликала занепокоєння.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні побажала Маттареллі якнайшвидшого і повного одужання. “Італія чекає на вас з тією ж силою та відданістю, як завжди”, ‒ написала очільниця уряду в соціальних мережах.

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  • Торік у грудні прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зробили операцію з видалення простати. Перед цим 75-річний Нетаньягу пройшов обстеження в лікарні “Хадасса” в Єрусалимі, де лікарі виявили в нього інфекцію сечовивідних шляхів.
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