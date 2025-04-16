Президент Євроради Антоніу Кошта приєднується до програми BringKidsBack, щоб вимагати повернення українських дітей

"Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому".

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у зверненні напередодні Великодня згадав про тисячі викрадених Росією українських дітей та підтримав програму BringKidsBack.

Про це ідеться у повідомленні президента Євроради у мережі "Х".

"Цієї Пасхи, коли ми святкуємо разом з близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми сім'ями, яких Росія забрала з їхніх домівок. Я приєднуюся до програми президента Зеленського BringKidsBack, щоб вимагати їхнього безпечного повернення", — пише Антоніу Кошта.

Він наголосив: "Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому".

This Easter, as we come together with loved ones, thousands of Ukrainian children remain separated from theirs—taken from their homes by Russia.



I’m joining President @ZelenskyyUa’s #BringKidsBack initiative to demand their safe return.



There can be no peace without justice—and… pic.twitter.com/Aqc8pNfI9C — António Costa (@eucopresident) April 16, 2025