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Президент Євроради Антоніу Кошта приєднується до програми BringKidsBack, щоб вимагати повернення українських дітей

"Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому".

Президент Євроради Антоніу Кошта приєднується до програми BringKidsBack, щоб вимагати повернення українських дітей
Антоніу Кошта
Фото: Антоніу Кошта, "Х"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у зверненні напередодні Великодня згадав про тисячі викрадених Росією українських дітей та підтримав програму BringKidsBack.

Про це ідеться у повідомленні президента Євроради у мережі "Х".

"Цієї Пасхи, коли ми святкуємо разом з близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми сім'ями, яких Росія забрала з їхніх домівок. Я приєднуюся до програми президента Зеленського BringKidsBack, щоб вимагати їхнього безпечного повернення", — пише Антоніу Кошта.

Він наголосив: "Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому".

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