Президент розпорядився утворити 10 військових адміністрацій на Донеччині

Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський розпорядився створити:
- Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району;
- Мангушську селищну військову адміністрацію;
- Маріупольську міську військову адміністрацію;
- Микільську селищну військову адміністрацію;
- Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району;
- Хлібодарівську сільську військову адміністрацію.
Також утворять на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донеччини такі військові адміністрації населених пунктів:
- Волноваську міську військову адміністрацію;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району;
- Ольгинську селищну військову адміністрацію;
- Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.
«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», - йдеться в указі.