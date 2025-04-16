Президент розпорядився утворити 10 військових адміністрацій на Донеччині

ВА з'являться у Маріупольському і Волноваському районах.

Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський розпорядився створити:

Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району;

Мангушську селищну військову адміністрацію;

Маріупольську міську військову адміністрацію;

Микільську селищну військову адміністрацію;

Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району;

Хлібодарівську сільську військову адміністрацію.

Також утворять на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донеччини такі військові адміністрації населених пунктів:

Волноваську міську військову адміністрацію;

Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району;

Ольгинську селищну військову адміністрацію;

Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», - йдеться в указі.