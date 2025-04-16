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Президент розпорядився утворити 10 військових адміністрацій на Донеччині

ВА з'являться у Маріупольському і Волноваському районах.

Президент розпорядився утворити 10 військових адміністрацій на Донеччині
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Зеленський розпорядився створити:

  • Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району;
  • Мангушську селищну військову адміністрацію;
  • Маріупольську міську військову адміністрацію;
  • Микільську селищну військову адміністрацію;
  • Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району;
  • Хлібодарівську сільську військову адміністрацію.

Також утворять на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донеччини такі військові адміністрації населених пунктів:

  • Волноваську міську військову адміністрацію;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району;
  • Ольгинську селищну військову адміністрацію;
  • Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», - йдеться в указі.

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