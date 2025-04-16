Українські дрони уразили російську САУ "Гіацинт-С" на Краматорському напрямку

На Краматроському напрямку дрони полку "Рарог" Сил оборони України знищили самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт-С".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На Краматорському напрямку аеророзвідники полку безпілотних систем "Рарог" вистежили посеред промислової забудови велику ціль — 152-мм дивізійну самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт-С".

"Російська далекобійна самохідна установка 2С5 "Гіацинт-С" виявилася міцною квіточкою і витримала три влучання дронів-камікадзе. Лише після удару четвертого дрона, який залетів у казенну частину гармати, САУ загорілася. Чергову ворожу ціль було знищено", — кажуть військові.