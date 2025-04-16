ОВА: у Покровську на Донеччині залишаються майже 2,2 тисячі цивільних

В місті Покровськ на Донеччині, яке щодня потерпає від російських обстрілів, наразі залишаються ще 2 192 людини. У місті продовжують працювати комунальники, лікар і соціальні працівники.

Про це в ефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Зараз у місті Покровськ залишаються 2 192 людини, у громаді – 3 726 людей. В самому місті найскладніша обстановка, і в таких складних умовах працюють комунальні служби зараз, лікар-терапевт знаходиться в місті та декілька соціальних працівників, які доглядають за літніми людьми", — зазначив Філашкін.

За словами очільника ОВА, трохи більше 6 місяців тому в Покровську мешкало 46 000 людей та завдяки злагодженим діям влади, підрозділів ДСНС, поліції, волонтерів евакуація з Покровська продовжується кожний день.