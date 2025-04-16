МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Війна. Покровський напрямок

"Приїжджаємо, швидко завдаємо вогневого ураження і тікаємо", - навідник танка розповідає про специфіку своєї роботи

Страшно, але свою роботу, каже військовий, любить.

"Приїжджаємо, швидко завдаємо вогневого ураження і тікаємо", - навідник танка розповідає про специфіку своєї роботи
Олександр, навідник танка

Олександр пішов у військо, коли його дружина, військовий медик, опинилася на окупованих територіях. І одразу - у танковий підрозділ, каже, з дитинства мріяв покататися на танку. Зараз Олександр працює навідником, його дружина на підконтрольній території і продовжує службу. Служить й брат бійця. 

Олександр каже, що любить свою роботу, вважає її найлегшою серед танкістських спеціальностей. Чи страшно йому? Аякже. Але вороги його танка бояться ще більше. 

На відео, яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна.Покровський напрямок”, військовий розповідає про специфіку роботи навідника. Та про те, як вивозив екіпаж замість пораненого командира.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies