Олександр пішов у військо, коли його дружина, військовий медик, опинилася на окупованих територіях. І одразу - у танковий підрозділ, каже, з дитинства мріяв покататися на танку. Зараз Олександр працює навідником, його дружина на підконтрольній території і продовжує службу. Служить й брат бійця.

Олександр каже, що любить свою роботу, вважає її найлегшою серед танкістських спеціальностей. Чи страшно йому? Аякже. Але вороги його танка бояться ще більше.

На відео, яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна.Покровський напрямок”, військовий розповідає про специфіку роботи навідника. Та про те, як вивозив екіпаж замість пораненого командира.