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На Донеччині у зоні бойвих дій залишаються 195 дітей, — ОВА

Серед дітей є ті, яких евакуювали, але вони повернулися з родичами.

На Донеччині у зоні бойвих дій залишаються 195 дітей, — ОВА
Фото: Facebook/Aris Messinis

У громадах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються 195 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"На території активних бойових дій на сьогодні залишається 195 дітей: у Лиманській міській територіальній громаді – 190 дітей, у Торецькій міській територіальній громаді, у селищі Щербинівка, – 5 дітей. У цьому селищі — ті діти, які були попередньо евакуйовані, але повернулися", — каже Рижакова.

На підконтрольній українській владі території Донецької області у зонах активних бойових дій залишається близько 29 тисяч осіб.

Наразі у зоні активних бойових дій залишилися Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська громади.

  • У місті Торецьк Донецької області, де тривають бойові дії, залишаються приблизно 40 цивільних, які відмовляються від евакуації.
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