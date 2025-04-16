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США продовжили на рік заборону заходити у свої порти кораблям РФ

Це відбувається в межах продовження санкцій проти країни-агресорки.

США продовжили на рік заборону заходити у свої порти кораблям РФ
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розпорядивя продовжити на рік заборону російським судням заходити в американські порти.

Відповідний документ оприлюднили на сайті Федерального реєстру Штатів.

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Це відбувається в межах продовження національного надзвичайного стану, пов’язаного з російським вторгненням в Україну.

«Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують створювати національний надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів ...Я продовжую на один рік національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайні повноваження щодо регулювання якорної стоянки та переміщення суден, пов’язаних із Росією, до портів Сполучених Штатів», - зазначено в тексті документа.

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