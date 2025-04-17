Журналісти нарахували в нього понад 150 появ на пропагандистських ресурсах.

Видання The Washington Post оприлюднило розслідування щодо зв'язків з Росією Еда Мартіна, якого президент США Дональд Трамп хоче бачити прокурором столичного округу Колумбія.

Кандидат господаря Білого дому виявився постійним гостем російських пропагандистських телевізійних мереж Sputnik і Russia Today: за 9 років у нього нарахували понад 150 виступів в етері цих каналів. Жодному американському чи будь-якому іншому світовому ЗМІ Мартін не давав коментарі частіше, ніж росТВ.

Показовим є момент, коли на початку 2022 року майбутній прокурор Вашингтона говорив у ролі "експерта", що нібито "немає жодних доказів" зосередження російських військ біля кордонів України.

Цікаво, що Мартін намагався приховати від членів Сенату свою активну залученість до мовлення країни-агресора. Ймовірно, він вважає цю інформацію незручною через значну роль прокуратури Вашингтона у розслідуванні правопорушень, пов'язаних з питаннями національної безпеки США.