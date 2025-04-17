Артсистеми Zuzana і ракети до ППО: Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги на €28 млрд

До оновленого списку військової допомоги Україні увійшли піхотне озброєння, артилерійській системи, ППО та бронетехніка.

Німеччина передала українським військовим черговий пакет допомоги до якого увійшли ракети до системи ППО IRIS-T, артсистеми Zuzana-2, бронетехніка та піхотне озброєння.

Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини.

Загалом Німеччина надала військову допомогу Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро. Військова допомога Україні надається за кошти федерального уряду, які використовуються для фінансування поставок військового обладнання, а також поставок зі складів Бундесверу.

В оновленому списку військової допомоги: танкові боєприпаси для Leopard 2, три колісні 155-мм установки Zuzana 2, 27 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 1000 снарядів калібру 122-мм до радянських систем.

Також список важкої техніки доповнився шістьма броньованими ремонтно-евакуаційними машинами Bergepanzer 2. ФРН передала чотири машини розмінування WiSENT 1 MC та дві додаткові мінні плуги.

Також до списку увійшли 41 наземна оглядова РЛС, зенітні ракети до систем IRIS-T SL/SLM та 35 мм боєприпаси HEI-T для Gepard.

Значна частина допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння. Німеччина передала 150 баражуючих боєприпасів HF-1, 10 морських безпілотників Sonobot та 70 розвідувальних комплексів Vector.

Також до переліку військової допомоги увійшла велика кількість піхотного спорядження та спецзасобів, 92 інфрачервоні біноклі, 187 лазерних далекомірів, 150 000 джгутів та 1300 спальних мішків.

З початку збройного нападу РФ на Україну Німеччина поставила військову допомогу на суму приблизно 5,2 мільярда євро. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині