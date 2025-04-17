Парламент Болгарії не підтримав вотум недовіри уряду

У парламенті Болгарії провалилось вже друге голосування за вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Желязкова.

Про це повідомляє Novinite.

Вотум недовіри намагались оголосити популістська партія “МЕЧ” та проросійські “Велич” і “Відродження”. Вони посилались на провали діючого уряду в антикорупційних зусиллях.

В результаті 71 депутат підтримав цю пропозицію, а проти проголосував 131 депутат. Після переголосування 72 депутати проголосували “за”, в той час як 130 були “проти”.

В свою чергу лідер ГЄРБ Бойко Борисов зауважив, що кабмін Желязкова продовжить функціонувати як уряд меншості.

Наступне парламентське засідання заплановане на 29 квітня. Воно буде позачерговим і присвячене парламентському контролю.

Водночас спікерка Наталія Кисельова нагадала депутатам, що протягом пів року не може бути винесено новий вотум недовіри.