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У Болгарії розпалася парламентська коаліція

Новий раунд затяжної політичної кризи в країні.

У Болгарії розпалася парламентська коаліція
Парламент Болгарії
Фото: EPA/UPG

Болгарська політична партія "Альянс за права та свободи" заявила про припинення співпраці з іншими силами у коаліції, яка підтримує уряд Росена Желязкова.

Як пише Bloomberg, "АПС", який традиційно представляє інтереси турецької етнічної меншості в Болгарії, стверджує, що більшість у Народних зборах "розвиває модель закулісного правління, корупції та інституційного свавілля". 

Відтепер коаліція налічує лише 102 мандати у 240-місному парламенті. Для збереження нинішнього уряду та запобігання черговим, вже восьмим за останні п'ять років достроковим виборам лідеру найбільшої франкції ГЕРБ Бойко Борисову доведеться сподіватися на підтримку групи колишнього медіамагната Деляна Пеєвскі.

Пеєвскі перебуває під санкціями США та Великої Британії і вважається "втіленням хабарництва у владі". Співпраця з ним для ГЕРБ є небажаною, але саме Пеєвскі стверджував, що не дозволить нинішньому кабінету міністрів втратити своїй посади.

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