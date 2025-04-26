Клуб Луніна заперечив чутки про бойкот фіналу Кубка Короля проти "Барселони"

Іспанський футбольний клуб "Реал Мадрид", за який виступає українець Андрій Лунін, опинився в епіцентрі власноруч створеного скандалу перед фіналом розіграшу Кубка Короля проти каталонської "Барселони".

Як пише The Guardian, в Іспанії почали активно обговорювати чутки, що "бланкос" бойкотуватимуть фінальний матч через свою незадоволеність вибором рефері, яких вважають упередженими стосовно клубу. Столична команда обурилася тим, що за день до матчу судді дали інтерв'ю, в яких пригрозили "заходами" за те, що "Реал" вів проти них дезінформаційну кампанію та тиснув через власні клубні медіа.

Мадридці відмовилися брати участь у передматчевих заходах, які включають відкрите тренування, пресконференцію та спеціальну звану вечерю. Проте на сам матч футболісти все ж вийдуть - про це керівництво команди офіційно оголосило менш ніж за 24 години до гри.

В разі відмови грати фінал "Реалу" загрожувала річна дискваліфікація з Кубка та штраф до 12 тисяч євро.

"Ель Класико" між "Реалом" та "Барселоною" традиційно вважається найпринциповішим протистоянням у світовому клубному футболі. У фіналі Кубка Короля вони зійдуться вперше за останні 11 років.