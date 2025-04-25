Україна вийшла на Чемпіонат Європи з футзалу, але може бойкотувати його

Збірна України з футзалу здобула 6 перемог у відборі на Євро-2026 і стала однією з 12 команд, що гарантували собі участь у турнірі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

“Серед інших команд, що відібралися на турнір — збірна Білорусі, яка також виграла свою відбіркову групу. Саме через участь білорусів на змаганнях турнір може пропустити й збірна України”, - йдеться у повідомленні.

У червні 2023 року Мінмолодьспорту внесло зміну у наказ про заборону збірним України виступати на турнірах зі спортсменами з Росії і Білорусі. Таким чином українські спортсмени можуть змагатися на одному турнірі з росіянами і білорусами лише у тому випадку, якщо вони будуть представлені у "нейтральному" статусі.

УЄФА повністю заборонив участь на турнірах під своєю егідою Росії, але Білорусі дозволено змагатися на турнірах під своїм прапором.

Через це Україна бойкотувала Європейську лігу з пляжного футболу у 2023 році, а торік - чемпіонат світу з пляжного футболу, де також була представлена Білорусь.

Чемпіонат Європи-2026 з футзалу прийматимуть Литва і Латвія, яка на законодавчому рівні заборонила своїм спортивним збірним у командних видах спорту змагатися з російськими та білоруськими командами.

"Зараз ідуть консультації, тому будемо чекати чіткої позиції. Чи може бути бойкот? Тривають консультації. коли ми будемо розуміти, як це буде рухатися, тоді будуть і наші кроки", - пояснив Андрій Шевченко в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Водночас він не повідомив, коли це питання може вирішитися.

Україна — чинний бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу та найсильніша європейська команда за підсумками турніру. На Євро-2022 українці посіли четверте місце.