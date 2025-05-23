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Визначились всі учасники півфіналів Чемпіонату світу з хокею

До півфіналу вийшли Швеція та Данія. 

Визначились всі учасники півфіналів Чемпіонату світу з хокею
Збірна Швеції обіграла хокеїстів Чехії
Фото: EPA/UPG

Після двох заключних матчів Чемпіонату світу з хокею визначились всі учасники півфіналів турніру.

До півфіналу вийшла Швеція, яка обіграла Чехію з рахунком 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). 

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Також півфіналісткою стала збірна Данії, яка здобула вольову перемогу над Канадою - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Таким чином 24 травня путівки у фінал розіграють Данія та Швейцарія, США та Швеція.

Фінал ЧС-2025 з хокею пройде 25 травня у Стокгольмі. 

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