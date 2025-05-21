Сьогодні в фіналі Ліги Європи ​зіграють "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед"

Матч відбудеться в іспанському місті Більбао о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 21 травня, у фіналі Ліги Європи зіграють англійські футбольні клуби "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

Матч відбудеться в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес", о 22:00 за київським часом.

Розсудить клуби з Лондона й Манчестера німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром.

Перед матчем фанати обох команд влаштували бійку. Після того як втрутилася поліція, порядок відновили. Кілька осіб отримали медичну допомогу.

Україну в Лізі Європи УЄФА представляло київське "Динамо", яке за підсумками основного раунду не змогло пробитися до плей-офф турніру.

Торік переможцями Ліги Європи УЄФА стали футболісти італійської "Аталанти", які у фіналі розгромили німецький "Баєр" (3:0).