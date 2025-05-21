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Визначились усі учасники плейоф ЧС-2025 з хокею

Також визначились дві збірні, які залишили елітний дивізіон.

Визначились усі учасники плейоф ЧС-2025 з хокею
Воротар Фредерік Діхов з Данії святкує сейв під час матчу групи B попереднього раунду Чемпіонату світу з хокею IIHF 2025 між Нім
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті світу-2025 з хокею завершились всі матчі останнього туру в елітному дивізіоні і визначились учасники плейоф турніру.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Четверті поспіль перемоги здобули дві збірні: Фінляндія переграла Словаччину (2:1), а збірна США перемогла Чехію з рахунком 5:2.

А збірна Австрії перемогла Латвію з рахунком 6:1 і змогла посісти місце, яке дозволило вийти в чвертьфінал змагань.

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Ще один учасник плейоф став відомий у матчі Данії та Німеччини,в якому по булітах перемогу здобула Данія 1:2 (Б) (0:0, 1:0, 0:1, 0:0 ОТ, 1:2 Б).

Група А:

Канада — 19 очок (7 матчів), 34:7 (різниця голів)

Швеція — 18 (7), 28:8

Фінляндія — 16 (7), 22:10

Австрія — 10 (7), 21:18

Латвія — 9 (7), 17:25

Словаччина — 7 (7), 9:24

Словенія — 4 (7), 9:29

Франція — 1 (7), 8:27

Група В:

Швейцарія — 17 очок (7 матчів), 34:9 (різниця голів)

США — 17 (7), 34:14

Чехія — 17 (7), 35:14

Данія — 11 (7), 25:24

Німеччина — 10 (7), 20:22

Норвегія — 4 (7), 13:24

Угорщина — 3 (7), 8:39

Казахстан — 3 (7), 9:32

Виділені команди гратимуть у чвертьфіналі змагань.
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