Визначились усі учасники плейоф ЧС-2025 з хокею

На чемпіонаті світу-2025 з хокею завершились всі матчі останнього туру в елітному дивізіоні і визначились учасники плейоф турніру.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Четверті поспіль перемоги здобули дві збірні: Фінляндія переграла Словаччину (2:1), а збірна США перемогла Чехію з рахунком 5:2.
А збірна Австрії перемогла Латвію з рахунком 6:1 і змогла посісти місце, яке дозволило вийти в чвертьфінал змагань.
Ще один учасник плейоф став відомий у матчі Данії та Німеччини,в якому по булітах перемогу здобула Данія 1:2 (Б) (0:0, 1:0, 0:1, 0:0 ОТ, 1:2 Б).
Група А:
Канада — 19 очок (7 матчів), 34:7 (різниця голів)
Швеція — 18 (7), 28:8
Фінляндія — 16 (7), 22:10
Австрія — 10 (7), 21:18
Латвія — 9 (7), 17:25
Словаччина — 7 (7), 9:24
Словенія — 4 (7), 9:29
Франція — 1 (7), 8:27
Група В:
Швейцарія — 17 очок (7 матчів), 34:9 (різниця голів)
США — 17 (7), 34:14
Чехія — 17 (7), 35:14
Данія — 11 (7), 25:24
Німеччина — 10 (7), 20:22
Норвегія — 4 (7), 13:24
Угорщина — 3 (7), 8:39
Казахстан — 3 (7), 9:32
Виділені команди гратимуть у чвертьфіналі змагань.
- З елітного хокейного дивізіону вилетіли збірні Казахстану та Франції. Обидві збірні гратимуть в дивізіоні, де виступає збірна України.