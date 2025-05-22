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"Тоттенгем" виграв Лігу Європи 2024/2025

Перший великий трофей для "шпор" за 17 років.

"Тоттенгем" виграв Лігу Європи 2024/2025
Тоттенгем - Ман Юнайтед 1:0
Фото: UEFA

Легендарне висловлювання про "Тоттенгем" з фільму "Залягти на дно у Брюгге" більше не актуальне: лондонський клуб здобув дебютний для себе євротрофей у XXI столітті, обігравши у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед".

Протистояння 16-ої та 17-ої команд АПЛ виходило за межі просто матчу за кубок - це була боротьба за порятунок сезону. Обидві команди провалили з тріском внутрішні турніри і потребували перемоги, щоб наступного сезону мати можливість виступати у Лізі чемпіонів. 

У скупому на видовищні моменти та досить тьмяному фіналі у Більбао усе вирішив один-єдиний епізод: під завісу першого тайму Джонсон на ближній стійці досить незґрабно торкнувся м'яча, а той рикошетом від захисника "Юнайтед" зміг протиснутися між стійкою і голкіпером Онана. 1:0 на користь "шпор" - і цей рахунок втримався аж до фінального свистка. 

На цю мить "Тоттенгем" чекав 17 років - з перемоги у Кубку англійської ліги-2008, яка до цієї миті залишалася єдиною приємною згадкою для вболівальників упродовж десятиліть. 

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