Андрій Ярмоленко продовжив контракт зі столичним “Динамо”

Контракт продовжили ще на рік.

Київське “Динамо” та Андрій Ярмоленко домовились про продовження контракту ще на один сезон.

Про це повідомила пресслужба “Динамо” Київ.

Цього року Ярмоленко вчетверте виграв чемпіонат України у складі “Динамо”, при цьому він зробив величезний внесок в успіх команди. Також на рахунку Ярмоленка два тріумфи у Кубку України та три у Суперкубку України.

У сезоні 2024/2025 на рахунку Ярмоленка 20 матчів та 7 голів у Премʼєр-Лізі, 3 матчі та 1 гол у Кубку України, 9 матчів і 4 голи у єврокубках.

У попередньому матчі Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром “Динамо” в чемпіонатах України за всю історію (114 голів). Також віцекапітан наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України. Його очолює Максим Шацьких, який забив 124 голи.

Крім того, на рахунку Ярмоленка 203 голи за українські клуби та збірні на вищому рівні, він входить до трійки гвардійців “Динамо” у національному чемпіонаті (266 матчів). Поступається він лише Олександру Шовковському та Олегу Гусєву, нинішнім тренерам команди.