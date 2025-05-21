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Господарі чемпіонату Європи-2028 з футболу візьмуть участь у кваліфікації на турнір

Втім, два місця у фінальному турнірі будуть зарезервовані для країн-господарів. 

Господарі чемпіонату Європи-2028 з футболу візьмуть участь у кваліфікації на турнір
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

УЄФА ухвалив рішення, згідно з яким господарі чемпіонату Європи-2028 з футболу (Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія) візьмуть участь у кваліфікації на турнір. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що 12 груп у відборі будуть сформовані з чотирьох або п'яти команд. Після основного раунду до фінального турніру вийдуть 20 збірних (12 переможців груп та вісім найкращих команд, що посіли друге місце).

Втім, два місця у фінальному турнірі будуть зарезервовані для країн-господарів. Таким чином якщо жодна з країн-господарок не зможе потрапити на турнір через загальний відбір, дві з чотирьох збірних отримають місце на чемпіонаті.Ці місця отримають команди з найвищим рейтингом УЄФА.

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Як розподілятимуться квоти в залежності від кваліфікації країн-господарів:

Господарі використають обидва зарезервовані слоти - 8 команд зійдуться у протистоянні за дві квоти у фінальну частину турніру: зіграють одноматчеві півфінали та фінали.

Господарі використають один зарезервований слот - 12 команд розподілять на три мінітурніри, переможець кожного з яких виграє путівку на Євро.

Усі господарі кваліфікуються через загальний відбір та не використають жодну зарезервовану квоту - 8 команд розділять на пари, які проведуть двоматчеве протистояння. Переможці зустрічей пройдуть до фінального турніру.

Чемпіонат Європи-2028 пройде з 9 червня до 9 липня 2028 року. Звання чемпіона Європи захищатиме Іспанія, яка у фіналі Євро-2024 обіграла Англію.

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