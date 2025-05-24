Чемпіонату світу з хокею 2029 року відбудеться у Словаччині

На конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Стокгольмі назвали країну, яка прийме Чемпіонат світу в 2009 році.
Про це повідомив президент Федерації хокею Словаччини Мирослав Шатан.
Словаки не мали суперників на виборах, отже делегати просто офіційно затвердили їхню кандидатуру. Турнір відбудеться у двох містах - Братиславі та Кошице.
Наступного року чемпіонат світу відбудеться у Швейцарії (Цюрих та Фрібург), 2027 року в Німеччині (Дюссельдорф та Мангейм), а у 2028-му році у Франції (Париж та Ліон).
- 24 травня путівки у фінал розіграють Данія та Швейцарія, США та Швеція. Фінал ЧС-2025 з хокею пройде 25 травня у Стокгольмі.
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З елітного хокейного дивізіону вилетіли збірні Казахстану та Франції. Обидві збірні гратимуть в дивізіоні, де виступає збірна України.