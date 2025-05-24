Словаки не мали суперників на виборах.

Чемпіонату світу з хокею 2029 року відбудеться у Словаччині

На конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF) у Стокгольмі назвали країну, яка прийме Чемпіонат світу в 2009 році.

Про це повідомив президент Федерації хокею Словаччини Мирослав Шатан.

Словаки не мали суперників на виборах, отже делегати просто офіційно затвердили їхню кандидатуру. Турнір відбудеться у двох містах - Братиславі та Кошице.

Наступного року чемпіонат світу відбудеться у Швейцарії (Цюрих та Фрібург), 2027 року в Німеччині (Дюссельдорф та Мангейм), а у 2028-му році у Франції (Париж та Ліон).