Україна здобула друге "золото" на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

16-річна Ксенія Бочек та 18-річна Діана Карнафель стали чемпіонками в синхронних стрибках з триметрового трампліна.

Україна здобула друге "золото" на Чемпіонаті Європи-2025 , який проходить в турецькій Анталії.

Про це повідомляє "Чемпіон".

16-річна Ксенія Бочек та 18-річна Діана Карнафель стали чемпіонками в синхронних стрибках з триметрового трампліна у своєму дебютному виступі на дорослому рівні. За свій виступ українки набрали 276 балів.

Другою стала Німеччина (265,95 бала), третє місце - за Великою Британією (264,90).

Для України це перше за 26 років золото у даній дисципліні. Востаннє українки піднімалися на перше місце п’єдесталу пошани у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна серед жінок у 1999 році. Тоді володарками золотих медалей стали Олена Жупіна та Анна Сорокіна.