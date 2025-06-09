Легендарний камбек у найдовшому фіналі: яскрава перемога Алькараса на Ролан Гарросі

5 сетів, відіграні матчболи, камбек і тайбрейки – таким був цей без перебільшення неймовірний поєдинок. Окрім того, вболівальники мали змогу спостерігати за чесною грою, яку не зіпсувала запекла боротьба.

Ривок Сіннера на старті

Чинна перша ракетка світу Яннік Сіннер уперше у своїй кар‘єрі вийшов до фіналу Відкритого чемпіонату Франції, де на нього чекав чинний чемпіон Ролан Гарросу, друга ракетка ATP Карлос Алькарас. На початку зустрічі гравці обмінялись брейками, далі була рівна боротьба, а долю сету вирішив десятий гейм. Саме тоді на подачі Алькараса італієць реалізував сетпойнт та записав першу партію на свій рахунок.

Фото: EPA/UPG Яннік Сіннер грає у захисті проти Карлоса Алькараса

Далі був другий сет, знову боротьба за кожен м‘яч, кожен гейм… Урешті гра перейшла на тайбрейк, де перемогу знову святкував Сіннер.

Геній Алькарас

Перед третьою партією, коли рахунок уже був 2:0 на користь першої ракетки світу, здавалося, що доля матчу була вирішеною, втім Алькарас не переставав боротись. Іспанець як завжди грав емоційно. Сіннер навпаки був спокійним і виваженим, однак це йому не допомогло у підсумку.

Фото: EPA/UPG Алькарас під час матчу

Карлос вирвався вперед і записав цю партію на свій рахунок. Далі ставало тільки цікавіше: у четвертому сеті Алькарас програв свою подачу, потім почав наздоганяти суперника, але Сіннер отримав-таки три матчболи! Трибуни завмерли… Сіннер подумки вже ледь не тримав у руках кубок перед промовою, але все перевернулося з ніг на голову. Геній Алькарас зумів відіграти ці матчболи, перевів партію на тайбрейк і здобув там перемогу.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас заграє до трибун

Іспанець повністю змінив хід гри. Якщо до четвертого сету ніхто не сумнівався в перемозі Янніка, то тут уже м‘яч був на полі Алькараса. Два виграні сети поспіль та відіграні матчболи явно додавали йому впевненості, тож гра перейшла до вирішального п‘ятого сету.

Вирішальна партія

Цю гру сміливо можна назвати гросмейстерською, бо тільки генії можуть продемонструвати такий рівень тенісу і при цьому зберігати повагу один до одного. У п‘ятій партії першим брейк зробив Алькарас. Він довів гру до критичного 5:3 для Сіннера, але врешті вже сам не зумів подати на перемогу. Італієць відігрався у десятому геймі, повернувши інтригу у матчі і… гра знову перейшла на тайбрейк.

Фото: EPA/UPG Сіннер під час поєдинку

Якщо у кожному сеті ми спостерігали за рівним рахунком та боротьбою, на тайбрейку не було рівних лише одному тенісисту – Алькарасу. Він реалізовував кожен удар, куражився і за рахунку 10:2 таки здобув перемогу у фіналі.

Фото: EPA/UPG Алькарас під час розіграшу

Історичний фінал

Фото: EPA/UPG Алькарас показує на годинник, на якому видно, скільки тривав матч

Поєдинок загалом тривав 5:29 годин і став найдовшим фіналом в історії чоловічого одиночного розряду Ролан Гарросу. Попередній рекорд встановили у 1982 році – фінал між Матсом Віландером та Гільєрмо Віласом тривав 4:42 години.

Фото: EPA/UPG Алькарас цілує кубок Ролан Гарросу

Алькарас зумів захистити титул чемпіона Ролан Гарросу. У свої 22 роки він уп'яте святкував перемогу на рівні турнірів серії Гренд Слем. Уперше Карлос переміг на US Open у 2022 році, далі були звитяги на Вімблдоні у 2023 і 2024 роках та тріумф на Ролан Гарросі-2024.

«Чесно кажучи, описати словами те, що тільки-но сталося, дуже важко. Програючи два сети найкращому тенісистові світу при тому рівні, який він показував… Я просто вклав у це все серце. Намагався триматися, не здаватися. Боровся розіграш за розіграшем. Я грав, спираючись на принцип мого діда – голова, серце та сміливість. І я певен, що він мною пишається. Після такого матчу, як сьогодні, гадаю, я можу собі дозволити це сказати» – сказав Карлос після своєї перемоги.

Фото: EPA/UPG Алькарас і Сіннер після гри

Водночас Яннік Сіннер зазнав першої поразки у вирішальних поєдинках Гренд Слемів. Для італійця це був четвертий фінал ГС у кар'єрі, в якому він боровся за четвертий трофей. На рахунку Сіннера US Open 2024, Australian Open 2024 і 2025.

Після поразки італієць довго сидів та не приховував своїх сліз, втім на нагородженні був стриманим.

«Я задоволений турніром загалом, але, очевидно, ця поразка є дуже болісною. Нині, якщо чесно, важко щось говорити. Але я задоволений тим, як ми продовжуємо розвиватися, як намагаємось додавати щодня і як я ставлю себе в такій ситуації. Це був матч дуже високого рівня, без сумніву. Я радий бути його частиною. Але, так, фінальний результат ранить», – підсумував Сіннер.

Фото: EPA/UPG Корт Ролан Гарросу

Таким чином ґрунтовий сезон (зазвичай триває протягом двох місяців з квітня по червень, після Miami Open, – LB.ua) завершується. Далі гравці будуть змінювати покриття і розпочинатимуть трав‘яний сезон, кульмінацією якого стане Вімблдон.

Турнір великих традицій стартує уже 30 червня і триватиме до 13 липня.

Чинним чемпіоном Вімблдона серед чоловіків є саме Карлос Алькарас. Він здобув перемогу у 2023 та 2024 роках. Слідкуйте за тим, чи зможе іспанець знову захистити свій титул чемпіона на трав'яному Гренд Слемі, на LB.ua.