Соцопитування: 24% громадян схвалюють діяльність ТЦК

​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові

24% громадян схвалюють діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування провели у період з 22 по 27 липня.

Станом на липень 2025 року: 5% громадян повністю схвалює діяльність ТЦК, 19% – швидше схвалює. 25% – швидше не схвалює, 43% – повністю не схвалює. Ще 8% не визначились із відповіддю.

Таким чином схвалення діяльності ТЦК за півтора року зменшилась з 32% у лютому 2024 року до 24% у липні 2025 року.