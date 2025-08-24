Серед цивільного населення жертв і постраждалих немає.

Сьогодні російська армія завдала чергового удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив міський голова Серегій Горбунов.

Окупанти атакували населений пункт керованими авіабомбами ФАБ-250.

За попередньою інформацією, серед цивільного населення жертв і постраждалих немає. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасади адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхових житлових будинків та гаражні приміщення.

“Особливий біль викликає удар по школі мистецтв, де розташовувався пункт незламності. Тут люди знаходили порятунок – заряджали телефони, отримували гуманітарну допомогу, а також брали очищену воду для своїх родин. Тепер це місце допомоги і підтримки – теж пошкоджене”, ‒ зазначив Горбунов.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Горбунова

Фото: Facebook-сторінка Сергія Горбунова

Фото: Facebook-сторінка Сергія Горбунова

22 серпня ворог обстріляв Костянтинівку авіабомбами. Обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури, була пошкоджена газорозподільна станція, відновлення газопостачання неможливе.