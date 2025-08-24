Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по Костянтинівці авіабомбами, пошкодили школу мистецтв і багатоповерхівки

Серед цивільного населення жертв і постраждалих немає.

Ворог вдарив по Костянтинівці авіабомбами, пошкодили школу мистецтв і багатоповерхівки
Фото: Facebook-сторінка Сергія Горбунова

Сьогодні російська армія завдала чергового удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив міський голова Серегій Горбунов.

Окупанти атакували населений пункт керованими авіабомбами ФАБ-250.

За попередньою інформацією, серед цивільного населення жертв і постраждалих немає. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасади адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхових житлових будинків та гаражні приміщення.

“Особливий біль викликає удар по школі мистецтв, де розташовувався пункт незламності. Тут люди знаходили порятунок – заряджали телефони, отримували гуманітарну допомогу, а також брали очищену воду для своїх родин. Тепер це місце допомоги і підтримки – теж пошкоджене”, ‒ зазначив Горбунов.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Горбунова
22 серпня ворог обстріляв Костянтинівку авіабомбами. Обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури, була пошкоджена газорозподільна станція, відновлення газопостачання неможливе. 
