Росіяни обстріляли з артилерії ​Куп’янськ, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Росіяни обстріляли з артилерії ​Куп’янськ, загинула літня жінка, ще двоє постраждали
Архівне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська Харківської області загинула одна людина, ще двоє постраждалию.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ. Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію", – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
