Росіяни обстріляли з артилерії ​Куп’янськ, загинула літня жінка, ще двоє постраждали

Унаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська Харківської області загинула одна людина, ще двоє постраждалию.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ. Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію", – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).