На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який поранив п'ятьох людей ножем

На Дніпропетровщині агресивний чоловік поранив ножем чотирьох людей та одного побив. Серед постраждалих - двоє рятувальників. Нападника застрелили поліцейські.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Подія сталася сьогодні близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників дістав поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Поліцейські прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та поранив його.

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.