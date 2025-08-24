Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який поранив п'ятьох людей ножем

Наразі встановлюються всі обставини події. 

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який поранив п'ятьох людей ножем
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині агресивний чоловік поранив ножем чотирьох людей та одного побив. Серед постраждалих - двоє рятувальників. Нападника застрелили поліцейські.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Подія сталася сьогодні близько 16:00 на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників дістав поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Поліцейські прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та поранив його. 

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies