Персонал Запорізької АЕС, який продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати, - Енергоатом

НАЕК “Енергоатом” гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

Йдеться не лише про зарплату, але й про винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.

“Крім того, працівникам із проукраїнською позицією нараховується надбавка за роботу у важких умовах окупації (була запроваджена в квітні 2022-го у розмірі 20% від посадового окладу, а з 1 січня 2023 року – збільшена до 50%)”, - пообіцяли в Енергоатомі.

Персонал ЗАЕС отримає кошти відразу після повернення станції та Енергодара під повний контроль України. Це стосується і тих, кого окупанти не допускають на робочі місця.

В Енергоатомі підкреслили, що виплати отримають усі працівники станції, котрі не підписали контракт із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством Росатома, навіть якщо загарбники через це не допускали їх до виконання посадових обов’язків.

Раніше голова Енергоатому Петро Котін повідомив, що зусилля МАГАТЕ по створенню зони безпеки навколо Запорізької АЕС не приносять результатів, тому повернути електростанцію під контроль України мають українські військові.