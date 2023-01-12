У Міноборони розповіли, як росіяни на окупованих територіях тероризують мирних жителів

Зокрема, людей виселяють з їхніх осель, мінують підступи до будинків і примушують брати російські паспорти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як росіяни на окупованих територіях тероризують мирних жителів.

Як ідеться на її сторінках у соцмережах, рашисти примусово виселяють людей із їхніх домівок і мінують підступи до будинків. У помешканнях загарбники поселяють своїх військових.

"Крім того, представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України до російської адміністративно-правової системи. Зокрема, вони почали замінювати посвідчення водія на російські та видавати номерні знаки російського зразка із цифровим позначенням регіону РФ", - додала Маляр.

За її словами, росіяни попередили жителів, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема, особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а в разі порушення їх можуть вилучати.

"Більше того, окупанти зменшили строки видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях – з 30-ти до 10 днів", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, примусова паспортизація стартувала у Маріуполі.

Також росіяни не пускають на роботу майже 1 500 працівників ЗАЕС, які відмовилися від російських паспортів.