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У Маріуполі стартувала примусова паспортизація, - Андрющенко

Зокрема, це стосується вчителів, медиків, поліцейських та працівників держвлади.

У Маріуполі стартувала примусова паспортизація, - Андрющенко

У Маріуполі Донецької області стартувала глобальна примусова паспортизація.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“З 1.01.23 обов’язковим стає отримання російських паспортів всім вчителям, медикам, поліціантам та працівників держвлади. З першого березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорту. Також, всі мраzота від юриспруденції, судді, адвокати, юристи (вся ланка) повинні пройти акредитацію “днр” (зауважу, що не рф) до першого березня”, - написав Андрющенко. 

Він зауважив, що при цьому такого “закону” немає, але усно про це попереджено.

Нагадаємо, у Маріуполі лікарні переповнені. Через це людей відмовляються госпіталізувати. Морги не встигають забирати тіла померлих. У місті зараз немає жодних умов для лікування хворих.

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