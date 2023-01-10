Росіяни 46 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області. В результаті обстрілів дві людини загинули, дві поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей, ще двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 9 січня ворожий снаряд упав на перехрестя в житловому кварталі Херсона. Через влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку, загинув чоловік.