Головне за ніч. Вівторок, 10 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, наслідки учорашнього обстрілу Очакова, VAMPIRE для України.

У Невському на Луганщині вчора внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини.

У більшості областей ніч минула відносно спокійно. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

Ворог завдав восьми ракетних та 31 авіаційного удару та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня 2023 року орієнтовно склали 112 470 окупантів. За минулу добу сили оборони ліквідували 710 осіб.

Також є дані про враження ворожого судна. Більше інформації щодо цього буде надано після уточнення.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

"Дев'ять годин тривоги і удари «Градами» та важкою артилерією… Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів", – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Люди не постраждали. Є руйнування – пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються.

Унаслідок учорашнього обстрілу Очакова вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури.

Це – результат обстрілу, який ворог вчинив о 14:08. Також росіяни відкривали вогонь по береговій смузі Очаківської громади та Очакову ще чотири рази вчора і один раз – сьогодні, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Унаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв", – зазначив він.

Американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Міністерства оборони США на постачання Україні 14 багатоцільових систем озброєння VAMPIRE. Вартість контракту становить 40 млн долларів.

Системи VAMPIRE дозволять сухопутним військам України націлюватися та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз супротивника, йдеться на сайті компанії.

“Системи, замовлені Міністерством оборони, створені для надання критично важливих засобів оборони, щоб допомогти Україні захистити від атак на цивільну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

Щоправда, їх доведеться почекати: чотири системи VAMPIRE мають доставити до Пентагону до середини, а ще десять – до кінця 2023 року.

L3Harris's Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment – це портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів з вантажною платформою для запуску вдосконаленої системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

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