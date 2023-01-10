В Українському гідрометеоцентрі оприлюднили прогноз погоди на 10-13 січня.
10-11 січня у західних, Вінницькій та більшості північних областей, 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні країни мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
На решті території країни без опадів.
13 січня у північних, центральних областях та в Карпатах невеликий сніг, у південних областях та на Закарпатті мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
У західних та південних областях місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, завтра і у центральних та північних областях пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.