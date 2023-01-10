Також дощитиме на Вінниччині.

В Українському гідрометеоцентрі оприлюднили прогноз погоди на 10-13 січня.

10-11 січня у західних, Вінницькій та більшості північних областей, 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні країни мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

На решті території країни без опадів.

13 січня у північних, центральних областях та в Карпатах невеликий сніг, у південних областях та на Закарпатті мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних та південних областях місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, завтра і у центральних та північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-9° морозу, вдень 0-6 морозу, у південно-західній частині вночі близько 0°, вдень 3-9° тепла, лише у східних областях найближчої доби утримається холодна погода: вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.