Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
ГоловнаСуспільствоЖиття

Цього тижня у західних та більшості північних областей падатиме мокрий сніг та дощ

Також дощитиме на Вінниччині.

Цього тижня у західних та більшості північних областей падатиме мокрий сніг та дощ
Фото: vn.20minut.ua

В Українському гідрометеоцентрі оприлюднили прогноз погоди на 10-13 січня.

10-11 січня у західних, Вінницькій та більшості північних областей, 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні країни мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

На решті території країни без опадів. 

13 січня у північних, центральних областях та в Карпатах невеликий сніг, у південних областях та на Закарпатті мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних та південних областях місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, завтра і у центральних та північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-9° морозу, вдень 0-6 морозу, у південно-західній частині вночі близько 0°, вдень 3-9° тепла, лише у східних областях найближчої доби утримається холодна погода: вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також