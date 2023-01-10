Дезінформація від РФ: “в Україні відправляють до Бахмутської м’ясорубки без належної підготовки”

9 січня ворожі ЗМІ повідомили дезінформацію, що в Україні “почалися проблеми з мобілізацією”.

“Військкомам віддано усний наказ хапати всіх, а багатьох одразу відправляють до Бахмутської м’ясорубки без належної підготовки”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков розповсюдив маніпуляцію щодо постачання Францією колісних танків Україні. Він заявив, що “вони нічого змінити не зможуть”.

“Ці поставки можуть додати болю українському народу та затягнути їх страждання, але принципово нічого вирішити не зможуть і зірвати досягнення цілей СВО нездатні”, – заявив Пєсков.

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що “неонацистські злочинці, які безчинствують останніми роками в Україні, невідворотно будуть покарані”.

“Однак не виключено, що найбільш одіозних намагатимуться врятувати для використання в інших країнах, зокрема організації державних заколотів та вчинення диверсій”, – дезінформує він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них –- уже отримали повідомлення про підозру.