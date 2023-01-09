Головне за день. Понеділок, 9 січня

Ворожий штурм Соледара, обстріли Херсона, Очакова і Куп’янщини, падіння ціни на російську нафту. Яким запам’ятається 320-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників і трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та район зосередження живої сили окупантів.

Упродовж доби 9 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 9 січня – в новині.

Російські окупанти почали потужний штурм Соледара.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, рашисти йдуть "буквально по трупах своїх же солдатів". Ворог масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети. При цьому під свій же вогонь потрапляють російські військові.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що українські військові "мужньо боронять кожний метр рідної землі".

"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - додала Маляр.

Жертвами ракетного удару, завданого російськими військовими по ринку селища Шевченкове Куп’янського району Харківщини, стали дві жінки 50-ти та 60-ти років.

Ще семеро людей отримали поранення, серед них є тринадцятирічна дівчинка.

Російські окупанти сьогодні обстріляли з артилерії житловий квартал Херсона.

У Офісі генпрокурора повідомили, що снаряд влучив біля супермаркета.

"Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців. Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", – повідомили в обласній військовій адміністрації.

Голова ОВА Ярослав Янушевич також повідомив, що внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна дістала поранення.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Очаків Миколаївської області поранення отримали п’ятнадцятеро людей. Серед поранених — дворічна дитина.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що окупанти били по портовій та міській інфраструктурі. Російська армія відкрила вогонь і по очаківській лікарні.

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.

"Щодо нагнітання ситуації, то так: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань. Вони вже тривають довго. Наразі вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів", - заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко наголосив, що безпосередньо біля кордону не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації.

"Але такими маневрами, нагнітаннями ситуації про нарощування так званого регіонального угруповання військ вони постійно нагнітають ситуацію. Безумовно, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч ворогові. І ці сили ми не можемо використовувати на важливіших напрямках, де наразі ведуться повноцінні бойові дії", - сказав він.

Ціна на російську нафту Urals впала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

Urals коштує 37,80 доларів за барель у порту Балтійського моря Приморськ, повідомляє Bloomberg.

В агентстві зазначають, що на падіння ціни могла вплинути втрата європейського ринку. Через це Росія стала залежати від групи великих покупців, серед яких Китай та Індія. Через те, що танкерам доводиться пливти тисячі миль, щоб доставити вантаж із російських портів до цих покупців, вартість фрахту зросла. Це вплинуло на ціну, щоб зберегти конкуренцію з поставками з Близького Сходу.

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