На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога.

Про це командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк написав у Telegram.

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

Фото: Олександр Павлюк

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