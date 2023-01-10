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На Київщині сапери мінують шляхи ймовірного наступу росіян

Йдеться про мінування танкодоступних ділянок.

На Київщині сапери мінують шляхи ймовірного наступу росіян
Фото: Олександр Павлюк

На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога.

Про це командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк написав у Telegram.

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

Фото: Олександр Павлюк

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не побачили ознак того, що Білорусь введе свої війська в Україну.

Держприкордонслужба заявила, що ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков в інтерв'ю LB.ua повідомив, що на території Білорусі зараз знаходяться приблизно 25-30 тисяч російських та білоруських військових. Це угруповання не може здійснити перелом у війні проти України, але може вирішувати певні обмежені завдання.

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