Тривають важкі бої за утримання Соледару, - Маляр

Ворог не зважає на великі втрати.

Тривають бойові дії у місті Соледар Донецької області.

Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - написала Маляр.

За її словами, наші бійці мужньо тримають оборону.

Нагадаємо, що під Соледаром тривають важкі бої, українські бійці намагаються максимально виснажити росіян.

За минулу добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.