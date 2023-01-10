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Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних

Серед них - садівник лаври, монах Арсеній і позаштатний помічник намісника лаври митрополита Павла (Лебедя).

Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Фото: узято із соцмереж

У Києві правоохоронці розслідують наругу над могилою колишнього предстоятеля Української православної церкви Володимира (Сабодана).

Слідчий підрозділ Печерського управління поліції в Києві вніс 10 січня відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

"За попередніми даними, до вказаного злочину вірогідно причетні садівник лаври архідиякон Філарет (Новодон), монах Арсеній, позаштатний помічник намісника лаври митрополита Павла (Лебедя) Олексій Бондаренко, які є підконтрольними зазначеному ієрарху УПЦ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня невідомі підпалили два білі клобуки (головний убір архиєрея церкви у сані митрополита) на могилі Сабодана, що на території Києво-Печерської Лаври.

Нацполіція та СБУ встановлюють обставини вчинення злочину.

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