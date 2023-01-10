Суддя Шостого апеляційного суду за час окупації 25 разів відвідував Крим, – "Схеми"

Його дружина і донька – громадянки Росії, які володіють нерухомістю в Криму і РФ. Але в деклараціях Василенка інформації про це немає.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко не декларував майно в окупованому Криму та Москві, записане на його дружину й доньку. Вони обидві мають громадянство Росії, йдеться у розслідуванні "Схем".

Сам суддя відвідував окупований Крим 25 разів – з липня 2014 року по 2021 рік.

Випускник військового інституту в Москві, суддя Василенко відзначився ще в 2014, коли в складі колегії суддів Київського апеляційного адміністративного суду розглядав скаргу на рішення ОАСК про заборону проведення мітингів на Майдані. Тоді колегія погодилася в висновками ОАСК, що "дії учасників акцій протесту перешкоджають нормальній роботі органів державної влади, які розташовані в епіцентрі чи поблизу місць проведення акцій", і підтвердила заборону на масові зібрання з 7 грудня по 7 січня.

У 2016 році справу щодо цього рішення розглядала Вища рада юстиції, очолювана однокурсником Василенка по московському інституту Ігорем Бенедисюком. Дії Василенка перевірили і визнали, що заборона на мирні зібрання була "неспівмірним способом обмеження", але відкривати дисциплінарне провадження відмовилися.

"У судді Василенка немає паспорта громадянина РФ, але, як з’ясували «Схеми», громадянками Росії виявились його донька та дружина, що він приховав у декларації. Крім того, журналісти встановили й інший його зв’язок із країною-агресором", – йдеться у розслідуванні.

Родичі Василенка активно публікували фото з ним у Криму вже після окупації. З 2015 по 2019 включно суддя відвідував окупований Крим щонайменше по чотири рази на рік, а в 2020 і 2021 кількість поїздок зменшилася. Сукупна кількість проведених в окупованому Криму днів за ці роки складає 206.

"Схеми" з’ясували, що родина судді Василенка має нерухомість у Криму, оформлену за російськими документами та за російським законодавством. У елітному ЖК "Аквамарин" у Севастополі дружина Василенка Олена має дві квартири – на 80 і 36 квадратних метрів. Обидві оформлені на паспорт громадянки Росії. Саме там зупинявся Василенко під час подорожей. Вартість двох квартир в перерахунку на гривні складає понад 17,5 млн гривень. Квартири були оформлені на Олену в 2020 році. Однак у деклараціях судді жодних згадок про них немає.

Журналісти зʼясували, що російський паспорт має донька судді, і що вона разом із матірʼю володіє нерухомістю в Москві. Загальна вартість незадекларованого майна родичів Василенка в Криму і Росії складає близько 20 млн гривень. Даних у деклараціях про це теж немає.

На запитання журналістів щодо громадянства дружини і дитини, поїздки в Крим і володіння нерухомістю, суддя не відповів, але попросив їх "звільнити кабінет".

Нагадаємо, після журналістського розслідування зі складу Верховного Суду України відрахували власника російського громадянства Богдана Львова. Наявність у нього паспорта РФ підтвердила перевірка СБУ.