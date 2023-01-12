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Посол України в Анкарі спростував інформацію про постачання касетних боєприпасів із Туреччини

Це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною.

Посол України в Анкарі спростував інформацію про постачання касетних боєприпасів із Туреччини
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар
Фото: Анна Стешенко

Посол України в Анкарі Василь Боднар спростував інформацію про постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України.

“Новина про те, що “Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси” – це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною”, – написав він у Твіттері.

Боднар додав, що її запустили для створення поганого іміджу України та Туреччини у світі.

Нагадаємо, видання Foreign Policy із посиланням на чинних та колишніх американських та європейських чиновників написало, що наприкінці 2022 року Туреччина таємно постачала Україні касетні боєприпаси часів Холодної війни.

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