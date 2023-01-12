Посол України в Анкарі спростував інформацію про постачання касетних боєприпасів із Туреччини

Це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар

Посол України в Анкарі Василь Боднар спростував інформацію про постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України.

“Новина про те, що “Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси” – це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною”, – написав він у Твіттері.

Боднар додав, що її запустили для створення поганого іміджу України та Туреччини у світі.

“Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği” iddia edilen haber, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretilmiş bir haber. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) January 11, 2023

Нагадаємо, видання Foreign Policy із посиланням на чинних та колишніх американських та європейських чиновників написало, що наприкінці 2022 року Туреччина таємно постачала Україні касетні боєприпаси часів Холодної війни.