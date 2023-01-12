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На Миколаївщину повернулись близько 100 тисяч людей, - Кім

Більшість з них повернулись до обласного центру.

На Миколаївщину повернулись близько 100 тисяч людей, - Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, до Миколаївської області почали повертатись люди. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Після звільнення Херсона на Миколаївщину повернулося близько 100 тисяч людей, з них 50-70 тисяч - до міста Миколаєва. Але ділова активність у регіоні залишається ще дуже слабкою”, - сказав Кім.

Він уточнив, що у регіоні поступово відновлюють роботу малі підприємства, в той час як великий та середній бізнес не поспішають повертатися, бо їм потрібен час і гарантії безпеки.

Нагадаємо, вночі 11 січня ворог випустив понад 40 реактивних снарядів по території Куцурубської громади Миколаївської області.

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