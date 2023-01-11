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Чехія продовжила на рік тимчасовий захист для українських біженців

Наразі у Чехій близько 300 тисяч біженців з України. 

Чехія продовжила на рік тимчасовий захист для українських біженців

Біженці з України зможуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії на один рік. Таким чином, він триватиме до кінця березня 2024 року.  

Про це повідомляє ČTK

За це рішення проголосували 57 із 62 присутніх членів Сенату. Тепер поправку має підписати президент. 

“Тимчасовий захист дає біженцям доступ до державного медичного страхування, освіти чи ринку праці. З іншого боку, розширення захисту дозволить владі дізнатися точніші дані про те, скільки біженців насправді перебуває в Чехії”, – йдеться у повідомленні. 

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що наразі біженців з України близько 300 тис. Через м'яку зиму в Україні та просування ЗСУ їх кількість різко не зростає. 

Українці, котрі захочуть продовжити тимчасовий захист, повинні будуть зареєструватися в електронному вигляді до кінця березня. Після цього вони отримають дату особистого візиту до МВС, де отримають так звану візову наклейку.  

Якщо біженець з України не зареєструється до зазначеної дати, або після реєстрації не з’явиться за оформленням візи до кінця вересня 2023 року, його тимчасовий захист закінчується.

Згідно зі змінами, українцям буде простіше отримати психологічну допомогу, також будуть змінені правила зарахування українських дітей до дошкільної освіти та обов’язкового відвідування школи на наступний навчальний рік. Крім того,закон спростить процедуру відрахування дитини з дитсадка, оскільки діти часто повертаються в Україну з батьками, не повідомляють про це садок і займають місце. 

Уряд Чехії також готує ще одну поправку до законодавства, яка має обмежити термін безкоштовного екстреного проживання, щоб мотивувати біженців самостійно шукати житло. Біженці зможуть проживати в екстрених приміщеннях у гуртожитках або пансіонатах безкоштовно протягом максимум 150 днів. Через п'ять місяців їм доведеться або продовжувати платити за своє перебування самостійно, або їм доведеться переїхати.  

Як раніше повідомлялось, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни. 

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