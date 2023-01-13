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ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки ще триває, - Мінреінтеграції

Родини загиблих у Оленівці стурбовані тривалістю експертизи.

ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки ще триває, - Мінреінтеграції
Фото: Укрінформ

ДНК-експертиза тіл українських військовополонених, котрі загинули внаслідок російського теракту в Оленівці, вимагає багато часу.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам”, - повідомив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Він додав, що довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці.

Зазначається, що для прискорення процесу ідентифікації тіл прийнято рішення знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Нагадаємо, торік у липні російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

З цього приводу ООН створила моніторингову місію. У вересні 2022-го Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ця місія, яка мала розслідувати теракт, так і не прибула в Україну. На початку 2023 року місія ООН була розпущена.

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