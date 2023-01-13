Поліція Черкаської області отримала нового керівника

У Черкасах представили нового начальника поліції області, посаду обійняв полковник поліції Вячеслав Гурін.

Про це повідомили у Національній поліції України.

До призначення на посаду він працював начальником управління Головного слідчого управління Нацполіції. В органах внутрішніх справ Вячеслав Гурін– з 1996 року, має багатий досвід роботи у слідчих та оперативних підрозділах.

“Ми маємо виконувати свої основні функції — охорона публічного порядку, протидія злочинності, охорона прав і свобод людини. Водночас, Черкащина має утримати внутрішній фронт та допомогти у боротьбі з ворогом на зовнішньому фронті. Вячеслав Гурін має за плечами великий життєвий і професійний досвід, що дозволить згуртувати навколо себе колектив черкаської поліції”, – наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко під час представлення Гуріна.

Нагадаємо, торік у листопаді Клименко призначив керівника Департаменту поліції охорони. Очолив підрозділ полковник поліції Олексій Березневич.