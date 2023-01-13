Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Люди не постраждали.

Минулої ночі російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не припиняються удари по Нікопольщині… Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди неушкоджені", - написав він.

Наслідки обстрілу з’ясовуються.

У інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.