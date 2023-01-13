Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Люди не постраждали.

Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії
Архівне фото
Фото: Валентин Резніченко

Минулої ночі російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Не припиняються удари по Нікопольщині… Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди неушкоджені", - написав він.

Наслідки обстрілу з’ясовуються.

У інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також