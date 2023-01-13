Захисники відважно намагаються втримати оборону Соледара. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу

Росія кинула ледь не всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу. У Соледарі вночі тривали запеклі бої.

Про це в Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає", – зазначила вона.

Соледар – місто Донецької області, розташоване неподалік Бахмута. Бахмут окупанти намагаються захопити вже протягом місяців, але сили оборони України чинять спротив.

9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків "Вагнера".