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Захисники відважно намагаються втримати оборону Соледара. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу

Бої за місто тривають. 

Захисники відважно намагаються втримати оборону Соледара. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Росія кинула ледь не всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу. У Соледарі вночі тривали запеклі бої.

Про це в Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

"Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає", – зазначила вона.

Соледар – місто Донецької області, розташоване неподалік Бахмута. Бахмут окупанти намагаються захопити вже протягом місяців, але сили оборони України чинять спротив. 

9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків "Вагнера".

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