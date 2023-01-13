На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще двоє дістали поранення

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло дві людини, ще дві дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 січня стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Благодатному та Авдіївці. Ще дві особи в області отримали поранення", - написав він.

Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступ в районі міста Соледар на Донеччині.