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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще двоє дістали поранення

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще двоє дістали поранення

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло дві людини, ще дві дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 січня стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Благодатному та Авдіївці. Ще дві  особи в області отримали поранення", - написав він.

Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступ в районі міста Соледар на Донеччині.

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